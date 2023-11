Maltempo: allerta gialla in nove regioni, arancione sulle coste toscane

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Italia continua a fronteggiare una forte ondata di maltempo, con particolare intensità nelle regioni centrali e meridionali. Oggi, l'allerta meteo è stata elevata al livello giallo per nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria. Sono previste piogge e temporali, con la possibilità di causare problematiche idrogeologiche e idrauliche. In Toscana, la situazione è più critica, con un'allerta di colore arancione, soprattutto lungo le coste. Si attendono mareggiate e forti venti, condizioni che hanno portato alla chiusura delle scuole in alcune aree del Livornese. - (PRIMAPRESS)