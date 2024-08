Magia e Illusionismo: a Milazzo un festival con il gruppo di Lidia Togni

(PRIMAPRESS) - MILAZZO (MESSINA) - Due giorni di magia ed illusionismo a Milazzo con l' international magic & circus festival, il gala di magia e circo del sud Italia che isi aprirà domani 17 agosto. Organizzato dall'associazione culturale Immaginifico Errante, con la direzione artistica di Francesco Merrina. Il festival, patrocinato da Regione Siciliana Assessorato turismo e spettacolo , Comune di Milazzo, Ente Nazionale Circhi, Club nazionale amici del circo, Federazione nazionale spettacolo popolare, Club Magico Italiano, Gruppo Lidia Togni, apre una finestra internazionale sul mondo dell’immaginazione e della fantasia, da sempre caratteristiche fondamentali nel processo evolutivo dei piccoli e colonna portante per favorire il loro arricchimento. E così nel suggestivo Castello di Milazzo un nuovo straordinario cast darà vita ad un live show memorabile con artisti del calibro di: Vito la sala - Italia ( Giocoleria), Alessio Spirito - Italia (Acrobata vincitore " dalla strada al palco 2024 "), Jimmy Delp - Francia ( 2° Premio Campione di Francia), Alberto Giorgi & Laura - Italia (Illusionisti pluripremiati campioni d 'Europa 2024), Andrea Fratellini - Italia (ventriloquo vincitore Italia’s Got Talent 2020), I Lucchettino alias Luca Regina & Tino Fimiani (Premio Mandrake d'oro Francia 2016), Anca & Lucca -Austria/Romania (Campioni del mondo in carica di mentalismo). durante la serata sarà consegnato il "Premio Cilindro" a Vinicio Togni, ambasciatore dell'arte circense italiana nel mondo. Il 18 agosto arriva l’atteso evento in Marina Garibaldi: “Immaginifico Bimbofest”, la manifestazione dedicata ai bambini con gli artisti di strada e con Vito La sala & Crazy Toons. - (PRIMAPRESS)