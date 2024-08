Macerata: 14enne drogata e violentata da nordafricano. Si cercano due immigrati 25enni

(PRIMAPRESS) - MACERATA - Una 14enne ha denunciato ai carabinieri di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, di essere stata violentata da un ragazzo di 25 anni, dopo una serata trascorsa in un locale sul lungomare.La minore era con un'amica di 16 anni. Dovevano tornare a casa con i parenti, che le avevano lasciate nel locale, ma avrebbero accettato l'invito a fare due passi da parte di due 25enni nordafricani.La giovane ha detto di essersi appartata con uno dei due, che le ha offerto droga e poi violentata. Si indaga per identificare i due giovani. - (PRIMAPRESS)