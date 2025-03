Macedonia: incendio in una discoteca di Kocani. Oltre 50 le vittime

(PRIMAPRESS) - MACEDONIA - È di almeno 50 vittime il bilancio nell'incendio scoppiato in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord secondo fonti del ministero dell'Interno. Al momento dell'incendio nella discoteca della cittadina, a circa 100 chilometri dalla capitale Skopje, vi erano "circa 1500 persone che assistevano ad un concerto". L'incendio sarebbe scoppiato per l'uso di fuochi pirotecnici ma il locale non era dotato di protezioni ingnifughe. - (PRIMAPRESS)