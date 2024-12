M5S: oggi il ritorno al voto come richiesto dal Garante Beppe Grillo. Le riflessioni di Conte

(PRIMAPRESS) - ROMA - La linea politica futura del Movimento 5Stelle passa dal ritorno al voto degli iscritti come richiesto dal fondatore Beppe Grillo. Si vota da oggi fino a domenica, sulle modifiche statutarie. Lo aveva richiesto il garante Grillo, inscenando un funerale del M5S e definito Conte il Mago di Oz. Oggi Conte dice che il M5S "non è chiamato a una responsabilità di governo. L'alternativa va costruita, serve tempo e un progetto credibile". Se si votasse oggi in Parlamento il M5S andrebbe da solo. E critica il Pd sul conflitto Russia-Ucraina e sul voto alla Commissione Ue, "totalmente a destra". - (PRIMAPRESS)