Londra: chiuso l’aeroporto di Heathrow per un incendio fino alla mezzanotte di questa sera

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Chiuso per un incendio l'aeroporto di Heathrow, a Londra, il più trafficato d'Europa. L'incendio si è sviluppato in una cabina elettrica che fornisce energia alla struttura. Lo fa sapere la società di gestione. «Heathrow sta subendo una significativa interruzione di corrente. Per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi, Heathrow rimarrà chiuso fino alle 23:59 del 21 marzo», le 0.59 del 22 in Italia, si legge in una dichiarazione sul sito web dello scalo londinese. I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che l'incendio «significativo» si è verificato in una sottostazione di Hayes, una cittadina nel distretto londinese di Hillingdon. «L'incendio ha causato un'interruzione di corrente che ha interessato un gran numero di abitazioni e attività commerciali locali e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi», ha spiegato il commissario assistente Pat Goulbourne. - (PRIMAPRESS)