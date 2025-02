Lisbona: morto ad 88 anni Aga Khan IV, fu l'uomo che trasormò la Sardegna e la Costa Smeralda

(PRIMAPRESS) - LISBONA - L'Aga Khan IV, leader dei musulmani ismailiti del mondo, l'uomo che ha trasformato la Sardegna e la Costa Smeralda da area agricola in una destinazione di turismo internazionale, è morto. Diventato uno dei sovrani ereditari più ricchi del mondo, è morto ieri a Lisbona come riportato dal New York Times. Aveva 88 anni.La sua morte è stata confermata dal suo Aga Khan Development Network in un post su X. In Costa Smeralda e dallo Yacht Club da lui fondato, è arrivato il cordoglio per la principessa Zahra Aga Khan. - (PRIMAPRESS)