Liberazione Almastri: la Corte Penale Internazionale chiede conto all’Italia e riemette un mandato di cattura

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rischia di diventare un caso internazionale la liberazione dall'Italia di un cittadino libico accusato di gravi violenze ai danni di migranti. La Corte Penale Internazionale ha avanzato una richiesta di chiarimenti all'Italia per avere rilasciato Njeem Osama Almasri, il cittadino libico su cui pendevano accuse di traffico di migranti. Almasri dopo l'arresto a Torino il 19 gennaio è stato tenuto in custodia in attesa della consegna alla Corte penale ma il 21 gennaio, "senza preavviso o consultazione con la Corte" - come scrive la stessa Corte alle autorità italiane - Almasri è stato rilasciato e riportato in Libia. La Corte ora chiede una verifica "sui passi compiuti" dalle autorità italiane ed ha emesso un nuovo mandato di arresto. Un'indagine interna al Ministero della Giustizia dovrà accertare i fatti e capire dove si sia inceppata la macchina della giustizia. Intanto Almastri è tornato in Libia con un volo di Stato italiano e ricevuto con grande clamore dai suoi concittadini. - (PRIMAPRESS)