Libano: nell’attacco israeliano a Beirut la conferma dell’uccisione del capo militare Hezbollah, Aqil e 14 miliziani

(PRIMAPRESS) - BEIRUT (LIBANO) - Hezbollah annuncia che nel raid israeliano di ieri a sud di Beirut sono morti, oltre al capo militare Ibrahim Aqil, altri 14 miliziani tra cui 5 comandanti del movimento libanese.Tra loro il "comandante martire" Ahmed Wahbi, uno dei principali leader e fondatori della Forza Radwan del gruppo libanese. Hezbollah ha ricordato che Aqil prese parte a "una delle operazioni eroiche contro l'invasione israeliana di Beirut negli anni 80", in riferimento all'attacco all'ambasciata americana in Libano nel 1983.

Israele pagherà a caro prezzo "il crimine" e la "follia" commessi a Beirut, con il raid di ieri nel quale sono stati uccisi due importanti comandanti di Hezbollah - Ibrahim Aqil e Ahmed Wahbi- e altri militanti del gruppo. Così Hamas,che già ieri aveva condannato "la brutale aggressione sionista", promette vendetta per la morte dei co- mandanti di Hezbollah. Hamas ha ringraziato la Resistenza islamica in Libano per"i grandi sacrifi- ci fatti" a sostegno dei palestinesi. - (PRIMAPRESS)