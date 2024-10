Libano: la morte dell'autista della troupe del Tg3 aggredita a Sidone. Il cordoglio della Rai

(PRIMAPRESS) - LIBANO - E' la commozione dell'inviata del Tg3 in Libano, Lucia Goracci in seguito alla morte dell'autista che accompagnava la toupe Rai in seguito al'aggressione avvenuta vicino a Sidone a fare il giro delle Tv e del web. L'auto è stata presa d'assalto e Ahmad Akil Hamzeh ha cercato di mediare la difficile situazione. Una situazione troppo pesante che ha causato un infarto. La corsa in ospedale e il tentativo di rianimazione non è riuscito a salvare Ahmad.

Dall'azienda di Viale Mazzini è stato inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia dell'autista: "Nell’esprimere la condanna e lo sdegno per l’aggressione alla troupe del Tg3 in Libano, la Rai esprime vicinanza e sostegno alla famiglia di Ahmad Akil Hamzeh, l’autista deceduto per infarto durante l’aggressione, e conferma di aver messo in atto tutte le misure di sicurezza per la nostra giornalista Lucia Goracci impegnata con la sua troupe in uno straordinario lavoro di documentazione della guerra in corso". - (PRIMAPRESS)