Libano: l’IDF distrugge 1600 strutture di Hezbollah. Israele: “Aperti a de-escalation” ma la dichiarazione non convince

(PRIMAPRESS) - LIBANO - I jet dell'Aeronautica israeliana hanno distrutto 1.600 strutture di Hezbollah in diverse aree del Libano.Lo hanno annunciato le Forze di difesa israeliane (Idf)aggiornando il precedente bilancio di 1.300 obiettivi colpiti in 24 ore e si registrerebbero centinaia di morti. L'Idf informa che nella notte Hezbollah ha lanciato 20 razzi verso il nord di Israele,tutti sono stati intercettati o sono caduti in aree aperte. Intanto i media israeliani riferiscono che il Gabinetto di sicurezza non ha preso decisioni sul conflitto e "resta aperto alla de-escalation" con Hezbollah anche se questa apertura non convince ne le parti in conflitto e tanto meno i membri della 79ª assemblea ONU in corso a New York. - (PRIMAPRESS)