Libano: ancora attacchi dell’IDF con preavviso di evacuazione. Decine i campi profughi. Invocata la condanna per crimini di guerra

(PRIMAPRESS) - BEIRUT (LIBANO) - Nuovi raid israeliani nella periferia sud di Beirut. Lo riferiscono i media libanesi. L'esercito israeliano aveva emesso un avviso di evacuazione per i civili delle aree obiettivo degli attacchi "vicine a siti di Hezbollah". Ci sono stati attacchi e con droni e con aerei. La periferia sud della capitale libanese, una delle roccaforti di Hezbollah, è presa di mira da diverse settimane dall'Idf ed è stata in gran parte svuotata dei suoi abitanti. La modalità dell'avviso di sgombero per la presenza di nuclei Hezbollah da parte dell'esercito israeliano, sta facendo aumentare a dismisura i campi di sfollati spingendo la comunità internazionale a considerare queste azioni come crimini di guerra. - (PRIMAPRESS)