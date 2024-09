Medioriente: 109 vittime e 350 feriti nei raid IDF di ieri fanno annullare oggi i funerali di Nasrallah

(PRIMAPRESS) - MEDIORIENTE - Nel giorno in cui dovevano tenersi i funerali del capo di Hezbollah, Nasrallah, ucciso dalle truppe israeliane bei giorni scorsi, si contano almeno 109 vittime e oltre 350 i feriti nei raid dell'IDF di ieri in Libano. Quattro a Gaza; 3 erano dirigenti del Fronte popolare liberazione Palestina. Hamas ha annunciato che nel Sud è stato ucciso il suo capo in Libano, Abu el-Amin. 5 morti nell'ultima ondata di raid sulla valle della Bekaa; a Hermel 33 morti, quasi un terzo del totale. Ma le bombe hanno toccato anche lo Yemen. Gli Usa rinforzano il supporto aereo e navale. Dai media locali si legge che Nasrallah potrebbe essere stato ucciso con armi di fabbricazione americana. - (PRIMAPRESS)