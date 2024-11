Lettonia: tassista filorusso di Riga condannato a 7 anni per spionaggio. Comunicava dati sensibili con Telegram

(PRIMAPRESS) - LETTONIA - Il tribunale di Riga in Lettonia, ha condannato un tassista, Sergej Sidorov, a sette anni di reclusione per attività di spionaggio a favore della Russia. Lo comunica la radiotelevisione lettone. L'uomo avrebbe ripetutamente inviato a un non specificato individuo residente in Russia,dati sensibili attraverso la piattaforma Telegram. Sidorov sarebbe un simpatizzante di un gruppo di sostenitori della Russia come Antifascisti baltici. - (PRIMAPRESS)