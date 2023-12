Lecco: morto un escursionista precipitato in un vallone a Monte Moregallo. Ritrovato grazie al suo cane

(PRIMAPRESS) - LECCO - Un escursionista di 58 anni è stato trovato morto in un canalone sul monte Moregallo, in provincia di Lecco. L'uomo sarebbe precipitato per circa 100 metri. Inutile l'intervento dei volontari della stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri visto che il 58enne non aveva fatto rientro. Era uscito per una escursione assieme al suo cane. Il corpo delll'uomo è stato individuato grazie al cane che abbaiava. Complesse le operazioni per recuperare il corpo. - (PRIMAPRESS)