Lecce: abusi su una ragazzina da parte di un 17enne animatore di un villaggio a Melendugno

(PRIMAPRESS) - LECCE - Una ragazzina di 12 anni ha denunciato di essere stata violentata da un animatore di un villaggio turistico a Melendugno (Lecce),dove era con la famiglia. L'episodio risale a mercoledì scorso. La dodicenne ha raccontato l'accaduto alla famiglia che ha presentato la denuncia. In corso accertamenti. Per la violenza è indagato l'animatore 17enne, che è stato sentito dagli inquirenti: avrebbe detto di non conoscere l'età della ragazza e avrebbe parlato di un "rapporto consensuale". - (PRIMAPRESS)