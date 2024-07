Lavori Giubileo: i ritrovamenti archeologici in Piazza San Giovanni in Laterano. Le firme per il cantiere fermo della Porta del Perugino

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi Giovedì 18 luglio 2024 (ore 14), a Piazza San Giovanni in Lateranno (lato sinistro della Basilica) verrà mostrato lo stato di avanzamento dei lavori previsti dal cronoprogramma del Giubileo. I lavori di scavo hanno evidenziato dei ritrovamenti archeologici e su questi si appunteranno le delucidazioni da parte dell'assessore ai Lavori Pubblici di Roma capitale, Ornella Segnalini, della Responsabile del Patrimonio Archeologico della Sovrintendenza Capitolina, Mirella Serlorenzi e di Mons. Rino Fisichella delegato per il Giubileo 2025. Cantiere transennato ma ancora fermo da mesi, invece, quello per la ripaventazione e decoro dell'area adiacente alla Porta del Perugino alle Mura Vaticane con disagi per il quartiere che ha aperto una sottoscrizione di firme per capire le finalità del progetto e i tempi per la rimozione del cantiere. - (PRIMAPRESS)