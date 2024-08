Latina: due giovani morti in un incidente stradale. Altri 3 ricoverati in codice rosso

(PRIMAPRESS) - LARINA - Due ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale a Latina, tre in codice rosso. Erano turi e cinque nella vettura che è andata a sbattere contro una minicar e un'auto, sfiorandone poi una terza che è finita contro un albero. Alla fine la loro auto si è ribaltata. Due dei giovani a bordo sono morti sul colpo, gli altri tre sono in codice rosso in ospedale. Praticamente illesi il ragazzo in minicar e i guidatori delle altre due auto. - (PRIMAPRESS)