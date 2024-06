Lampedusa: le salme di migranti recuperate dalla Geo Barents saranno sbarcate sull’isola

(PRIMAPRESS) - LAMPEDUSA - Migranti, a Lampedusa salme recuperate. I corpi degli 11 migranti recuperati ieri in area Sar libica dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere saranno sbarcati all'isola di Lampedusa. Lo ha autorizzato il ministero dell'Interno. Vista l'impossibilità per la nave di ormeggiare nel porto, una motovedetta della Guardia costiera raggiungerà la nave e prenderà a bordo le salme degli 11 migranti per poi portarli sull'iso- la. La nave della ong proseguirà poi il viaggio con 165 migranti a bordo verso Genova, il porto sicuro assegnato. - (PRIMAPRESS)