Ladispoli: aperto un fascicolo per la fuga del leone dal circo. Ambientalisti: “Rispettare Art.9 della Costituzione”

(PRIMAPRESS) - LADISPOLI (ROMA) - Sarà aperto un fascicolo dai pm di Ladispoli per chiarire le responsabilità del Circo da cui ieri era sfuggito un leone che è stato catturato in serata dopo sette ore di ricerche di Proteziobe Cicile e forze dell'ordine dotati di proiettili anestetizzanti.

Il caso ha riacceso le polemiche degli animalisti che richiedono l'introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni". Critica anche l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente. "Sulle responsabilità e sui motivi della fuga del leone dal circo ne parleremo a tempo debito ora ci auguriamo che il leone venga catturato senza alcun atto di violenza e portato subito in un centro veterinario per essere curato", hanno sottolineato le associazioni interpellate. - (PRIMAPRESS)