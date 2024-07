La Spezia: inaugurato a Calata Paita uno spazio dove si incontrano le specialità di un food-market con live music

(PRIMAPRESS) - LA SPEZIA - Si chiama Groove ed è lo spazio appena inaugurato di 15 mila quadrati di Calata Paita a La Spezia trasformati in un food-market a cielo aperto dove si incontrano il live show di gruppi musicali. Ospiti del music space è la MagicaBoola Brass Band in un frizzante liveshow, per alternarsi al dj set 'Dance to the groove' di Radio A con Emilio Simonini. Ma Groove prosegue poi il suo percorso sabato 20 luglio, dando spazio all'hard techno, big room techno e dutch house di Mtave, in consolle a partire dalle 23. Il lungo weekend di Groove si concluderà domenica 21 luglio con un doppio evento: si inizia alle 20.30 con presentazione e concerto del progetto 'Parole liberate' con protagonisti Enrico Maria Papes e poi i Nuovonormale. Di seguito, dalle 23, spazio al dj set di Simone Pietrucci. - (PRIMAPRESS)