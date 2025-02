La scomparsa di Lorenzo Rovagnati, AD dell’azienda alimentare e CEO di Pineider

(PRIMAPRESS) - PARMA - Saranno le perizie sui rottami dell'elicottero precipitato a Castelfuelfo di Noceto a stabilire le cause dell'incidente in cui sono deceduti l'AD dell'azienda alimentare Rovagnati, Lorenzo Rovagnati (41) e Flavio Massa e Leonardo Italiani. Lorenzo Rovagnati, era anche CEO di Pineider, storica azienda fiorentina di carte pregiate e pelletteria acquisita nel 2016. Nella giornata di ieri, 5 febbraio, Rovagnati è deceduto in un incidente in elicottero avvenuto a Castelguelfo di Noceto, all'interno di una proprietà familiare. Al momento non si hanno ancora dettagli sulla dinamica dell’incidente che, dai primi rilievi, potrebbe essere stato causato dalla scarsa visibilità. Lorenzo Rovagnati era membro della terza generazione della famiglia fondatrice del gruppo le cui prime basi sono state poste dal nonno Ferruccio negli anni ’40 con la produzione di burro e la commercializzazione del formaggio. Il pieno sviluppo dell’azienda arriva però con il figlio Paolo che ha l’intuizione di iniziare a produrre salumi di qualità. Ereditando il timone dal padre, Lorenzo ha assunto la direzione della società insieme al fratello Ferruccio. - (PRIMAPRESS)