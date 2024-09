La Notte dei Ricercatori a Pesaro e Urbino con gli appuntamenti premianti della Casa delle Nuove Tecnologie

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 27 settembre si celebra "La Notte dei Ricercatori", un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei allo scopo di trasferire sui territori i risultati e gli sviluppi della ricerca scientifica con la possibilità di interagire con il tessuto economico del Paese.L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio.Tra i molti eventi programmati c'è l'Università di Urbino con un fitto programma di 70 appuntamenti sparsi in 12 sedi tra la città di Raffaello e Pesaro dalle 17 alle 24 di oggi."Un'occasione straordinaria per venire a contatto con la ricerca in modo divertente e inconsueto - dice Alessandro Bogliolo - coordinatore scientifico dell'evento. Per legare tra loro tutte le attività proposte abbiamo attivato una caccia al tesoro basata sulla piattaforma WOM, di DIGIT srl. Speciali QRcode consentiranno di raccogliere punti con l'app WOM Pocket visitando i luoghi, partecipando agli eventi e incontrando ricercatrici e ricercatori. Questo semplice meccanismo di gamification serve a dare consapevolezza del valore che ogni individuo genera con la propria presenza."I WOM raccolti possono essere usati per accedere alle offerte spontanee di negozianti ed esercenti e per avere a prezzo di costo i gadget dell'UNIURB store, che resterà aperto di sera per l'occasione.La piattaforma WOM è adottata anche da Pesaro 2024 per iniziativa di CTE SQUARE, la Casa delle Tecnologie Emergenti di Pesaro, che la settimana scorsa ha ospitato un pre-evento di Sharper. (Per informazioni: https://wom.social/uniurb/sharper2024 ) - (PRIMAPRESS)