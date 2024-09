Kenya: incendio in una scuola a Nyeri. 17 studenti morti nelle loro camerate

(PRIMAPRESS) - KENIA - Un incendio divampato nella notte in una scuola in Kenya ha causato la morte di 17 bambini che dormivano nelle camerate dell'istituto. Nell'Accademia Hillside Endarasha, nella contea centrale di Nyeri, oltre 800 studenti, per lo più tra 5 e i 12 anni. Erano in 150 nel dormitorio bruciato. Ci sono anche molti feriti, 16 dei qua- li con ustioni gravi. Si teme che il numero dei morti possa aumentare:la policia si aspetta di trovare altri corpi. - (PRIMAPRESS)