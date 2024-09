Jus Scholae: la Camera vota contro tutti gli emendamenti delle opposizioni e di Forza Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera dei Deputati ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni (ma anche di Forza Italia) per la modifica della legge sulla cittadinanza relativa allo Jus Scholae. .Respinto anche quello di Azione,che proponeva l'acquisizione della cittadinanza per i figli d'immigrati, dopo un ciclo scolastico di 10 anni. I contrari sono stati 169,i sì 126 e 3 astenuti. Ha votato contro anche Forza Italia, che di recente si era detta fa- vorevole a una riforma.Il deputato Paolo Emilio Russo ha spiegato che FI sta preparando un testo."E' un tema che me- rita più attenzione di un emendamento". - (PRIMAPRESS)