Istanbul: ancora manifestazioni nella capitale turca dopo l’arresto per corruzione del sindaco Imamoglu

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL - Nella capitale e in altre città turche, non si fermano le proteste dopo l'arresto del sindaco di Istanbul Imamoglu, accusato di corruzione e terrorismo, per il presunto favoreggiamento del partito filocurdo Pkk, "terrorista" per Ankara. Scontri nella metropoli dove in migliaia si sono radunati davanti al comune malgrado il divieto di manifestare. Imamoglu è il principale rivale di Erdogan per le prossime presidenziali e sia lui che i suoi sostenitori motivano l'arresto come una mossa per eliminarlo dalla competizione elettorale. - (PRIMAPRESS)