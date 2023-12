Israele: Sara Netanyhau scrive al Papa: “Santità intervenga per il rilascio degli ostaggi”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Sarah Netanyahu, la moglie del premier israeliano, ha scritto a papa Francesco chiedendo il suo "personale intervento" per la situazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas a Gaza. "Sua Santità, la prego di usare la sua influenza per chiedere il rilascio senza condizioni e senza indugio. Le chiedo anche di fare appello alla Croce Rossa di visitare tutti gli ostaggi e consegnare loro medicine vitali. Il suo intervento potrebbe far pendere l'ago della bilancia e salvare vite preziose" Così nella sua lettera Sarah Netanyahu. - (PRIMAPRESS)