Israele: pioggia di razzi lanciati dal Libano nell’Alta Galilea. La risposta con droni su Nebetia

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Circa 30 razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele in serata. Lo ha reso noto l'esercito aggiungendo che tutti sono caduti in aree disabitate e uno è stato intercettato. Le sirene d'allarme sono scattate nell'Alta Galilea. Il massiccio lancio di razzi è arrivato poche ore dopo l'attacco con droni a Nebetia, nel sud del Libano,da parte di Israele in cui sono rimasti uccisi due membri Hezbollah.Un blitz in rappresaglia ad un attacco di Hezbollah contro un base militare in cui soldato era stato gravemente ferito. - (PRIMAPRESS)