Israele, Netanyhau: “Torneremo in guerra se sarà necessario e con una zona cuscinetto”

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - "Torneremo in guerra se sarà necessario e verrà creata un forte zona cuscinetto militare al confine per controllare gli ingressi di ritorno". Lo ha detto Netanyhau in conferenza stampa questa sera ma anche che è in attesa di conoscere i nomi dei primi 3 ostaggi che dovrà consegnare Hamas, secondo l'accordo raggiunto. Segnali ancora di una tregua fragile e con il pericolo di saltare ad ogni violazione dell'accordo di tregua.

"Israele, in particolare Netanyahu, ha un significativo record di violazioni dei cessate il fuoco. Ciò non deve essere consentito questa volta a Gaza". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aggiungendo: "Nonostante 467 giorni di genocidio e di massacri, Israele non è riuscito a spezzare la volontà di resistenza dei nostri fratelli e sorelle a Gaza". Secondo la Bbc Israele consentirà alla polizia di Hamas di operare con le sue uniformi e disarmata (tranne in casi eccezionali) nella Striscia di Gaza.

Intanto il ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato che Israele libererà 1.890 prigionieri palestinesi in cambio di 33 ostaggi israeliani nella prima fase della tregua a Gaza. I prigionieri saranno liberati nei 42 giorni successivi all'inizio del cessate il fuoco che incomincerà domani alle 7:30 ora italiana, sostiene la stessa fonte. Il governo egiziano è al corren- te dei dettagli dei termini dell'accor- do per il ruolo di mediazione svolto dall'Egitto nelle trattative per il cessate il fuoco svoltesi a Doha. - (PRIMAPRESS)