Israele: centinaia di manifestanti ieri notte in piazza a Tel Aviv per chiedere una tregua e lo scambio di ostaggi

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV - Centinaia di manifestanti israeliani si sono radunati ieri sera a Tel Aviv per protestare contro il governo che non ha raggiunto ancora un accordo di tregua per riportare a casa gli ostaggi rimasti a Gaza. I dimostranti sventolavano bandiere e tenevano cartelli con slogan tra cui "Accordo ora", "Fermiamo la guerra" e "Non li abbandoneremo". Nel mirino il premier Netanyahu: "Ha sempre incolpato Sinwar (ex ministro Difesa), ora Sinwar non c'è più ma ogni volta trova un altro motivo", ha detto una manifestante. "E' una guerra sanguinosa,va fermata,basta" - (PRIMAPRESS)