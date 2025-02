Isola d’Elba: strade allagate e collegamenti interrotti. I Vigili del Fuoco impegnati nei soccorsi di diverse famiglie

(PRIMAPRESS) - ELBA - La forte pioggia che si è abbattuta sull'Isola d'Elba la notte scorsa ha reso ancora impossibili il ripristino di alcuni collegamenti. Le strade allagate a Portoferraio hanno impegnato i vigili del fuoco nei soccorsi di diverse famiglie rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. causa dell'innalzamento del livello dell'acqua. Soccorse 28 persone in difficoltà nei veicoli in panne lungo le strade di Portoferraio(Livorno).Evacuate da scuola danza 12 persone, tra cui 9 minori, e un'altra decina da una pizzeria. Via mare giunte in rinforzo altre squadre di sommozzatori e soccorritori. - (PRIMAPRESS)