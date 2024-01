Islanda: Swartsengi torna ad eruttare. Dichiarato lo stato d’emergenza. Evacuata Grindavik

(PRIMAPRESS) - ISLANDA - È ancora in corso l'eruzione nel sistema vulcanico di Svartsengi,nel sudovest dell' Islanda. Lo ha reso noto l'Ufficio meteorologico del Paese,precisando che è la quinta eruzione nella penisola di Reykjanes dal 2021. Un elicottero della guardia costiera è stato inviato per valutare la situazione,ha riferito la Protezione civile,che ha dichiarato lo stato d'emergenza. Non è chiaro dove si diriga la lava.Completamente evacuata la cittadina di Grindavik,sotto alla quale potrebbe trovar- si il magma. - (PRIMAPRESS)