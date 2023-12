Iran: il paradosso dell’antidemocratico paese di Raisi che si rivolge al Papa per fermare l’aggressione israeliana a Gaza

(PRIMAPRESS) - IRAN - Dopo il messaggio di Sara Netanyhau al Papa per invocare il rilascio degli ostaggi israeliani, arriva quello del presidente iraniano per fermare l'aggressione israeliana nella Steiscia di Gaza. Il mondo è in una fase di stallo politico e diplomatico dopo le istituzioni come l'Onu e le grandi potenze non riescono più a trovare soluzioni pacificatrici e stabilizzanti. E si arriva anche al paradosso del presidente iraniano Raisi che, secondo l'agenzia Tasnim, si rivolge al Pontefice citando le "tante sfide per le società umane", "la più importante" l' "aggressione" israeliana "contro la Striscia di Gaza", con "la morte di oltre 17.000 persone". "Auspico un'azione immediata della comunità internazionale e di tutte le persone oneste per fermare l'uccisione di innocenti a Gaza", si legge nel messaggio diffuso dalla presidenza iraniana. L'Iran che ha ucciso Amini, simbolo della condizione delle donne in un paese antidemocratico ora si rivolge al Papa. - (PRIMAPRESS)