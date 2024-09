Indonesia: sette arresti della polizia per minacce terroristiche online a Papa Francesco nel suo viaggio apostolico

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - La polizia indonesiana ha arrestato sette persone per aver fatto "minacce terroristiche" online contro Papa Francesco durante la sua visita nel Paese che conta la maggioranza musulmana più popolosa al mondo. Il pontefice ha scelto la più grande economia del sud-est asiatico come prima tappa del suo 45esimo viaggio apostolico internazionale in Asia e Oceania, lanciando un messaggio di unità religiosa per contrastare estremismo e intolleranza. Dopo l'Indonesia il Papa è arrivato in Papuasia Nuova Guinea. - (PRIMAPRESS)