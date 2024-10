Incontro Meloni-Zelensky: “La pace non può essere resa”. Il 10 luglio 2025 convegno a Roma per la ricostruzione

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il popolo ucraino vuole essere libero, l'Italia continuerà a fare tutto il possibile per sostenerlo. La pace non può essere una resa". Così la premier Meloni, dopo l'incontro avuto a Roma con il presidente ucraino Zelensky. A Roma il 10 e 11 luglio 2025 ci sarà la conferenza per la ricostruzione in Ucraina, aggiunge Meloni. Zelensky ha illustrato alla premier il piano ucraino per la vittoria: Mosca, dice, "ignora la diplomazia". - (PRIMAPRESS)