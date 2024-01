Incidente aereo Giappone, Airbus: “Forniremo assistenza tecnica al Japan Safety Transport Board”

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto ieri nell'aeroporto giapponese di Haneda dove si sono scontrati un Airbus e un aereo della Guardia Costiera impegnato nelle operazioni di soccorso per il terremoto che ha colpito la provincia di Ishiwaka. In una nota la società Airbus ha comunicato che l'aereo rimasto coinvolto è un A350-900 operato da Japan Airlines con partenza da Sapporo New Chitose. Tutti i 367 passeggeri e i 12 membri dell'equipaggio a bordo hanno evacuato l’aeromobile.

"L'A350 è entrato in collisione con un aeromobile DHC-8 in fase di atterraggio ad Haneda" ha spiegato Airbus nella sua nota confermando le cinque vittime identificate dalle autorità giapponesi. L’aeromobile coinvolto nell'incidente, registrato con il numero JA13XJ, era l'MSN 538, consegnato a Japan Airlines dalla linea di produzione il 10 novembre 2021. Era dotato di motori Rolls-Royce Trent XWB. Airbus ha annunciato che fornirà assistenza tecnica al Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) francese e al Japan Transport Safety Board (JTSB) incaricato delle indagini. A tal fine, Airbus sta attualmente inviando un team di specialisti per assistere le autorità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili informazioni consolidate e Airbus sarà autorizzata a rilasciarle. "Il nostro pensiero e il nostro cordoglio vanno alle famiglie, agli amici e ai cari delle persone coinvolte da questo incidente" conclude la nota di Airbus ai media. - (PRIMAPRESS)