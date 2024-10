Inchiesta ultras calcio: oggi i CdA delle squadre riuniti per le misure di contrasto agli illeciti delle tifoserie

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il girono dopo il vaso di Pandora scoperchiato sul mondo delle tifoserie di calcio a Milano con le 19 misure cautelari, tra carcere (16) e domiciliari (3), firmate dal gip Domenico Santoro, le società sportive hanno riunito i loro consigli di amministrazione per prendere le distanze dal coinvolgimento dell'inchiesta

Gli oltre 40 gli ultras delle curve di Milan e Inter destinatari delle perquisizioni nell'inchiesta di Polizia e Gdf, coordinata dalla Procura di Milano guidata da Marcello Viola ha messo in luce ii business illeciti degli ultrà, contestando l'associazione per delinquere, in un caso aggravata dal metodo mafioso, e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nei traffici, oltre ad estorsioni e pestaggi. Nel voluminoso dossier della Procura di 530 pagine le intercettazioni parlano di un mondo dove lo sport non c'entra nulla ma solo di traffici illeciti con condizionamenti a dirigenti, calciatori e persino ad allenatori e presidenti di società. - (PRIMAPRESS)