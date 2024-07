Inchiesta Liguria: si alla revoca dei domiciliari per Toti e si alle nuove elezioni in Regione

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Arrivato il sì dalla Procura di Genova alla revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti dopo aver rassegnato le sue dimissioni. A questo punto il giudice per l'udienza preliminare Faggioni potrebbe decidere tra domani e venerdì. Massimo riserbo dei pm invece sulla stessa istanza di revoca chiesta dall' imprenditore portuale Aldo Spinelli.

Intanto è anche arrivato l'OK della presidente della Corte d'Appello, Elisabetta Vidali per l'indizione delle elezioni regionali in Liguria dopo le dimissioni di Toti. Si terranno domenica 27 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 28 ottobre (dalle 7 alle 15). La richiesta per le nuove votazioni era arrivata dal presidente facente funzione della Regione Liguria, Alessandro Piana. L'ultima parola tuttavia spetta al Governo, che con un decreto legge potrebbe decidere per l'accorpamento del voto a quello di Emilia-Romagna e Umbria, il 17 e 18 novembre. - (PRIMAPRESS)