Inchiesta Liguria: l’ex governatore Giovanni Toti patteggia 2 anni e un mese con lavori socialmente utili

L'inchiesta per corruzione che ha colpito la Liguria potrebbe chiudersi a breve per uno dei principali protagonisti, l'ex presidente Giovanni Toti. I suoi legali hanno trovato l'accordo con la Procura per patteggiare due anni e un mese. Adesso però la decisione spetterà al gup che dovrà fissare una udienza. La pena che Toti patteggia con la procura verrà sostituita con lavori socialmente utili per 1.500 ore. L'ex presidente della Regione ha così commentato l'accordo: "Come tutte le transazioni suscitano sentimenti opposti: da un lato l'amarezza di non perseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall'altro il sollievo di vederne riconoscere una buona parte".