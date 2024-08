Inchiesta Liguria: 5 novembre prima udienza per Toti, Spinelli e Signorini. Decisione per rito ordinario o patteggiamento

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Il Giudice per le indagini preliminari, Faggioni ha accolto la richiesta della Procura di giudizio immediato per l'ex governatore della Liguria Toti, l'imprenditore portuale Spinelli e l'ex presidente dell'Autorità portuale ed ex Ad Iren, Signorini. La prima udienza del processo, per corruzione e finanziamento illecito, è stata fissata il 5 novembre prossimo. Le difese dovranno decidere se scegliere il rito ordinario o quelli alternativi: abbreviato o patteggiamento. - (PRIMAPRESS)