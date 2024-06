Imprese e P.A: un report di E&Y sul rischio della Business Integrity

(PRIMAPRESS) - MILANO - La compliance, la conformità alle regole ha assunto nel contesto imprenditoriale una funzione centrale, nella prospettiva del contenimento dei rischi di non conformità e nella individuazione delle relative responsabilità, sia dei singoli sia degli enti. In altre parole si tratta di mancata trasparenza che rischia di essere una delle cause di crisi del sistema e di rallentamento dell'economia se particolarmente diffusa. Sui media finiscono solo i casi apparentemente più eclatanti o perchè i protagonisti sono conosciuti al grande pubblico come per Balocco-Ferragni ma anche il recente caso del bracciante di Latina dove è emerso l'illecito nella gestione dei rapporti tra amministrazioni locali e gli imprenditori agricoli.

Ernest & Young ha appena stilato un rapporto in cui ha raccolto le opinioni di oltre 5000 membri di consigli di amministrazione, manager e professionisti in oltre 50 Paesi inclusa l’Italia, secondo cui etica e integrità sono cruciali per il 70% dei manager, ma risulta difficile tenere standard alti. Per il 21% dei manager italiani, infatti, la propria organizzazione ha registrato almeno un incidente legato alla business integrity negli ultimi due anni, nell’81% dei casi per problematiche generate da terze parti. Le “Whistleblowing”, le segnalazioni che devono essere effettuate nell'interesse pubblico, risultano in aumento: il 33% degli intervistati italiani ha fatto ricorso a questo strumento, contro 21% nel 2022; quasi la metà (45%) ha ricevuto pressioni affinché la segnalazione non fosse effettuata.

Le aziende italiane sarebbero sulla buona strada nell'introduzione dell'IA su questi temi (il 90% sta già lavorando per gestire i rischi di frode o di privacy correlati), ma devono consolidare i processi di comunicazione e in termini di trasparenza in ambito ESG.