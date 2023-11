Il ricordo del maestro di giornalismo Gianni Bisiach ad un anno dalla sua scomparsa

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un anno fa, il 20 novembre 2022, moriva a Roma Gianni Bisiach, il giornalista e scrittore che aveva legato il suo nome soprattutto a inchieste e speciali sulla storia realizzati per la Rai, per il settimanale Tv7 e per il Tg1, dove curò per anni la rubrica intitolata “Un minuto di storia” e poi "Radio anch'io". È storica una insolita intervista ai Beatles, quella alla mafia corleonese, l'inchiesta sulle carceri americane e la serie di interviste "testimoni oculari" facendo parlare uno scontroso Alberto Moravia, Roberto Rossellini e Giorgio Ammendola sul caso Kappler e i torturati di via Tasso con Giuliano Vassallo, Saragat e Pertini, fino a setacciare tutta la storia dell'omicidio Kennedy. A Bisiach Rai Storia ha dedicato una bella pagina delle sue inchieste che restano insuperabili esempio di giornalismo. - (PRIMAPRESS)