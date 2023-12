Il dissidente russo Alex Navalny trasferito in una colonia penitenziaria nell’Artico russo

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Del dissidente russo Alex Navalny, imprigionato dallo scorso anno in una prigione dei sobborghi di Mosca, si era perse notizie da diversi giorni. Poi la notizia che era stato trasferito in un carcere nell'Artico russo. Un viaggio durato circa 20 giorni al termine dei quali è riuscito ad inviare un messaggio su X dicendo di star bene. "Sono sollevato per essere finalmente arrivato". Navalny è arrivato, dopo un viaggio che definisce "piuttosto faticoso" in una colonia penitenziaria di Kharp, 60 km a nord del Circolo polare artico. Il suo trasferimento è durato 20 giorni, il lasso di tempo in cui i familiari non avevano avuto notizie: da qui l'allarme. - (PRIMAPRESS)