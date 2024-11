Il Circuito Executive Padel Cup di Msp Italia approda nella capitale per la terza tappa. In campo l’ex cestista Basile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Terza tappa del Circuito Excecutive Padel Cup organizzato dall'ente di promozione sportiva Msp Italia, tra i leader nella prom9zione del padel amatoriale che approda questo weekend nella Capitale all'Aspresso Club Roma. Tra i protag8nisti l'ex stella della nazionale di pallacanestro, Gianluca Basile Che nei suoi anni a Barcellona ha scoperto la ‘pala’ e se n’è subito innamorato. Il torneo firmato da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo ha giocato le sue due prime tappe a Firenze e Milano,ed ora l' appuntamento è sabato 16 e domenica 17 per poi chiudere con l’ultima tappa a Bologna il 30 novembre e il 1° dicembre. Sono oltre 50 le coppie iscritte nelle categorie maschile, femminile e misto, con in campo giocatori appartenenti alla categoria ‘non classificati’: a vincere la tappa di Milano, tra l’altro, sono stati due ex calciatori come Nicola Amoruso e il ‘Papu’ Gomez.



«Il padel in Italia è diventato un vero e proprio fenomeno sociale: lo dimostrano i numeri e il fatto che, dopo la Spagna, l’Italia sia la nazione al mondo con più campi – spiega Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. Siamo felici di accogliere un club nuovo e ambizioso come l’Aspresso Club Roma tra quelli che ospitano la Exclusive Padel Cup, diventato ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione». - (PRIMAPRESS)