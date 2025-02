I numeri record del turismo della Regione Marche alla Bit. La candidatura a “Terra del Benessere”

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Regione Marche fa il punto sulla stagione turistica 2024 e presenta il programma 2025 alla Borsa Internazionale del turismo che apre domani 9 febbraio a Milanofera. Il payoff della conferenza stampa che il presidente della Regione, Francesco Acquaroli terrà al salone del turismo è “Marche, turismo da record”, che si basa su 11,3 milioni di visitatori, numeri a cui hanno contribuito fortemente anche gli arrivi di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024. «Presentiamo un’offerta turistica variegata, che spazia dal mare alla montagna, dal patrimonio culturale all’enogastronomia, fino al benessere e all’accoglienza. L’obiettivo è valorizzare queste eccellenze e creare nuove opportunità per gli operatori del settore. Già nel 2022 le Marche hanno superato i dati pre-pandemia, con un incremento di un milione di presenze, raggiungendo il record di11,3 milioni. Un traguardo confermato nel 2023 e ulteriormente migliorato nel 2024, anche grazie all’aumento dei flussi turistici internazionali», afferma Acquaroli. Al padiglione marchigiano arriveranno molti volti noti: da Bobo Vieri testimonial di Senigallia all'attore Alessandro Siani che ha girato il suo film "Io e te dobbiamo parlare" in molte location delle regione. Attenzione anche per la candidatura dei Tatri storici delle Marche alla candidatura di Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Durante la prima giornata, sarà presentata inoltre la 60ª Fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna e si accenderanno i riflettori sulla candidatura dei teatri storici delle Marche a Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il 10 febbraio, lo stand delle Marche accoglierà invece il giornalista Massimiliano Ossini, ospite del panel “In Life - International Quality Life Forum”, un’iniziativa di risonanza mondiale per promuovere le Marche come Terra del Benessere. A seguire, sarà presentata la nuova Legge Regionale sulla promozione e valorizzazione della cucina marchigiana, un ulteriore passo per tutelare e diffondere le tradizioni gastronomiche locali.

Evento centrale della giornata sarà il Cooking Show con lo chef Daniele Citeroni, volto noto di Gambero Rosso TV e membro dell’Unione Regionale Cuochi Marche. L’evento, riservato ai giornalisti di settore, sarà trasmesso in diretta streaming.

La BIT sarà anche l’occasione per presentare importanti progetti infrastrutturali, tra cui il nuovo collegamento ferroviario Ancona – Senigallia – Pesaro – Monaco di Baviera, destinato a rafforzare i flussi turistici tra le Marche e il cuore dell’Europa.

L’ultima giornata sarà interamente dedicata agli incontri e ai progetti promossi dai Comuni e da ANCI Marche. Un focus sarà su “Nel mondo di Tipicità, Grand Tour delle Marche”, un viaggio alla scoperta di una regione dalle infinite sfaccettature, capace di unire storia, cultura, natura ed eccellenze gastronomiche in un’esperienza unica. - (PRIMAPRESS)