Golfo di Aden: cargo Usa attaccato da Houthi dopo il raid americano alla loro base in Yemen

(PRIMAPRESS) - GOLFO ADEN - L'esercito americano ha annunciato di aver distrutto dieci droni di una base dei ribelli houthi durante nello Yemen. I droni "rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e militari statunitensi nella regione", ha affermato in una nota il comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom). Poco prima lo stesso Centcom aveva comunicato di aver abbattuto tre droni iraniani e un missile houthi sul Golfo di Aden. Ma la risposta degli Houthi è stata immediata quando questa mattina hanno attaccato una nave cargo americana nel Golfo.

Intanto ieri, nella riunione dei ministri della Difesa Ue si è decisa la missione di difesa e sostegno delle navi in transito nel Mar Rosso, passaggio strategico per i traffici commerciali navali dei paesi membri dell'Unione europea. - (PRIMAPRESS)