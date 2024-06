Giubileo: inizio lavori Tangenziale Est. Allarme per cantieri transennati ma attivi in alcune aree del Centro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziano oggi i lavori di riqualificazione della Tangenziale Est di Roma, che si concentrerà sul tratto sopraelevastò della Circonvallazione Tiburtina, lungo circa 1,5 km, da Largo Passamonti a Viale Castrense e comprende le rampe Pigneto, Prenestina e San Lorenzo. Il progetto, inserito tra gli interven- ti previsti per il Giubileo, sarà ese- guito da Anas Spa, società del Polo infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, con un investimento di 14 milioni di euro e durerà circa 8 mesi. Inevitabile la concentrazione di traffico nelle arterie urbane alternative con forti disagi della circolazione. Le associazioni dei consumatori hanno lanciato l'allarme per cantieri transennati in alcune aree della città ma inattivi da mesi come nelle adiacenze di San Pietro. - (PRIMAPRESS)