Giubileo della Comunicazione: oggi l’incontro con Papa Francesco per gli operatori dell’informazione

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO. - Il Giubileo della Comunicazione è uno dei grandi eventi che vedrà il coinvolgimento del mondo dell'informazione con giornalisti e comunicatori che attraverseranno la Porta Santa. Ieri durante la celebrazione a San Giovanni in Laterano, il cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma ha sottolineato l’importanza di una comunicazione che non giudichi, ma che cerchi di comprendere e di offrire speranza, ispirandosi all’esempio di Gesù con la donna adultera. Il porporato ha invitato i comunicatori a “disarmare la comunicazione”, a evitare la guerra e a promuovere la pace, seguendo l’esempio di Cristo che vede oltre gli errori delle persone. Oggi l’incontro con il Papa in Vaticano dopo il confronto tra la giornalista filippina naturalizzata americana e premio Nobel, Maria Ressa e lo scrittore Colum McCann con Mario Calabresi. Nel pomeriggio l’evento si diffonde in tutta Roma, con 8 appuntamenti per gruppi linguistici: tra quelli per gli italiani, il dialogo a Santa Maria in Trastevere tra il cardinale Matteo Zuppi e Ferruccio de Bortoli su «Comunicare speranza e pace», l’incontro allestito tra gli altri da Ucsi, Fisc, Copercom, Weca, Ordine dei giornalisti e Fnsi su «Giornalismo a servizio della democrazia», la riflessione su new media e giovani «Dalla competizione alla collaborazione» lanciata dalla Famiglia Paolina che offre anche la mostra «Comunicare la speranza. Un’altra informazione è possibile» e «Il giornalismo come missione» organizzato dal Vicariato di Roma. - (PRIMAPRESS)