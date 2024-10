Giubileo 2025: lavori fermi ma cinesi già pronti per i gadget. La GdF sequestra una partita di merce contraffatta ai danni della Santa Sede

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se i lavori di rifacimento di strade e piazze in occasione del Giubileo 2025 vanno a rilento con molti cantierei aperti ma pochi operativi, chi era già pronto con la sua rete di distribuzione in tutta l'area metropolitana, è la comunità cinese con le attività commerciali presenti in tutti i quartieri. In una operazione di contrasto alla vendita di oggetti e gadget per celebrare l'evento del Giubileo, la Guardia di Finanza ha trovato pendagli, rosari, medagliette, felpe e t-shirt con loghi e raffigurazioni di proprietà della Santa Sede. Gli accertamenti del 2° e 3° Nucelo operativo dell'area metropolitana hanno rintracciato l'importatore della merce contraffatta ma anche con materiali non conformi alle leggi della UE. Il materiale è stato sequestrato in attesa del giudizio definitivo - (PRIMAPRESS)