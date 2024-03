Giovedì Santo: l’umiltà dei forti di spirito nella “Lavanda dei piedi” di Papa Francesco nel carcere di Casal di Marmo a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Papa Francesco sceglie il carcere minorile di Casal del Marmo per fare memoria dell’Ultima Cena e della Lavanda dei piedi. Lava, asciuga e bacia i piedi di 12 giovani detenuti, fra cui 2 ragazze. Nella sua omelia spiega , a braccio, il suo gesto rivelando: “È un dovere che mi viene dal cuore: lo amo. Amo questo e amo farlo perché il Signore così mi ha insegnato. Ma anche voi, aiutateci: aiutateci sempre. L’uno verso l’altro. E così, aiutandoci ci faremo del bene”. Quindi, chiarisce il senso di ciò che Gesù insegnò ai suoi discepoli e invita a riflettere: “Ciascuno di noi pensi: 'Io davvero sono disposta, sono disposto, a servire, ad aiutare l’altro?'. Pensiamo questo, soltanto. E pensiamo che questo segno è una carezza che fa Gesù, perché Gesù è venuto proprio per questo: per servire, per aiutarci”. - (PRIMAPRESS)